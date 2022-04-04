ظهور مفاجئ لـ«الكركمين والعمة فحت».. ملخص مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 3

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، بتذمر الكبير من المذاكرة، وفجأة يتلقى اتصالا هاتفيا من شقيقة والده «الكبيرة فحت»، موجهة سؤال له: «العمودية هتروح من بيت الكبير يا كبير؟»، ليرد قائلًا: «دول حزب أعداء النجاح»، وتنهي العمة المكالمة بأنها قادمة له في الغد.

زيادة وزن جوني

وتضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي، مشهدًا يجمع الشقيقين الكبير وجوني، ويطلب الأخير من شقيقة أن يهدأ فلا داعي للقلق بشأن «العمودية»، ويدور حوار بينهما بشأن الأطعمة التي يتناولها جوني وعملت على زيادة وزنه، وينتهي الأمر بجلوس الكبير ويقص على شقيقه الأصغر حكاية عمته «الكبيرة فحت».

وقال الكبير: «جدك وكبارات البلد نفوها في الجبل وعاشت في الكهوف وسط الديابة ومن ساعتها اتحرم علينا نجيب سيرتها زي النداهة»، فيستنكر جوني ما حدث مع عمته، ويخبره الكبير أن سبب النفي هو «أول رضعة ليها شفطت أمها وخلفت ولد وقتلته عشان تحلف وتقول ورحمة الغالي».

وتظهر في الحلقة «الكبيرة فحت»، وهي تمسك بسلاح وتوجهه نحو رقبة «أشرف»، إلا أن الكبير يتدخل وينقذه، وتجلس أمامه ويدور بينهما حوار حول خروج العمودية من العائلة، فيخبرها أنه يقوم بدور الأم والأب بعد وفاة زوجته «هدية».

وتُنهى «الكبيرة فحت» حديثها مع الكبير بضرورة زواجه هذا الأسبوع، ويظهر «جوني» لتبدي العمة سعادتها برؤيته، واصفة إياه بأنه يشبه والده «راجل» عكس أخيه الكبير التي وصفته بـ«الطري».

محاولات إنقاص وزن جوني

ومشهد آخر خلال الحلقة، يظهر فيه «جوني» وصديقه «هادرس»، وهم يحاولان الخروج من مأزق زيادة وزن الأول؛ للمشاركة في حفل زفاف شقيقه الكبير.

وظل «جوني» يحكي عن رحلة معاناته مع فقدان الوزن، وأنه يحب تناول الطعام، فيما يتحدث «هادرس» عن دواء الكركمين، الذي وصفه بأنه علاج سحري لفقدان الوزن، بينما يرى «جوني» أن هذا الأمر ما هو إلا خرافة وليس لها أساس علمي، وظلا كلاهما يبحثان عن طريقة للظهور في حفل الزفاف دون أن يراه المعازيم بوزن زائد، وخلال حزن وبكاء «جوني» تظهر في الخلفية أغنية أصالة «أنا بتخان».

خطوبة الكبير أوي

وتنتهي الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، بظهور الكبير وعمته، وهما يتحدثان عن جرائمها وتخبره أنها اختارت له زوجة جديدة واسمها «مربوحة»، التي وصفتها بأنها «بنت بميت راجل»، فيما تظهر «مربوحة» وهي تحكي لخالها عن المهام الصعبة التي تقوم بها في الأرض والمنزل والورشة، ليخبرها في نهاية المشهد بأن تستعد مساء لخطبتها على الكبير وتنتهي أحداث الحلقة الثالثة.