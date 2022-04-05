ستو أنا ليست الأولى.. 4 أغنيات لـ«أكرم حسني» نجحت بعد ساعات من عرضها

حققت أغنية «ستو أنا»، للفنان أكرم حسني نجاحا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتُعد هذه هي الأغنية الدعائية لمسلسل مكتوب عليا.

ولم تكن أغنية «ستو أنا»، الأولى التي حققت نجاحًا كبيرًا للفنان أكرم حسني، إذ قدم الأخير عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة، التي وجدت قبولًا بين الجماهير وتفاعل معها بشكل كبير مثل أغنيته الشهيرة «إن جيت للحق»، مع مي عمر، في عام 2021، خلال أحداث مسلسل «لؤلؤ».

أغنية إن جيت للحق

وشارك الفنان أكرم حسني، كـ ضيف شرف في مسلسل «لؤلؤ»، حيث قدم شخصية الموسيقار «أشرف جبنة»، الذي قدم لـ «لؤلؤ»، التي تجسد شخصيتها مي عمر، أغنية «إن جيت للحق»، وقاما بغنائها سويًا.

أغنية لو كنت

قدم الثنائي أكرم حسني، وهيفاء وهبي، أغنية «لو كنت»، خلال العام الماضي 2021، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجهور آنذاك، كما حققت نسب مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية بسبوسة

وخلال رمضان 2018، قدم الفنان أكرم حسني، أغنيته الشهيرة، بسبوسة، بالتعاون مع عماد كمال وبسنت النبراوي، وتمكن هذا العمل الغنائي من تحقيق نجاح كبير خلال فترة طرحه على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتم عرض أغنية «بسبوسة»، خلال أحداث مسلسل «الوصية»، الذي شارك به كوكبة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم أكرم حسني، أحمد حلاوة، أحمد أمين، ريم مصطفى، خالد كمال، عارفة عبدالرسول، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف أيمن وتار، مصطفى حلمي، أحمد سعد، ضياء محمد، وإخراج خالد الحلفاوي.