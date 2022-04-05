توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4 بطولة أكرم حسني: كلمات جديدة تتحقق

الجمهور ينتظر مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4 بطولة أكرم حسني، خاصة بعد ظهور كلمات على يديه بمادة مسحورة، تتحقق على الفور في نفس الوقت، وتجنبه الوقوع في الشر أو حدوث أزمة كبيرة له.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 4 بطولة أكرم حسني

من المتوقع أن يظهر الفنان أكرم حسني اليوم بصورة جديدة، وظهور كلمات جديدة على يديه، تدل على أشياء سوف تحدث في المستقبل، ويعيشها بطريقة كوميدية، كما أنه يخبر من حوله بما يتعرض له، ولكن لم يصدقه أحد.

تطورات شخصية هنادي مهنا في مسلسل مكتوب عليا

ومن المتوقع أن تشعر به الفنانة هنادي مهنا، خاصة أنَّه حاول الدفاع عنها في مقر عملها، عندما هجمت العصابة على البنك، ونظرت له بنظرة إعجاب، رغم أن «تونة» تحبه وظلت تتحدث عنه لوالدتها فترة طويلة وتريد أن ترتبط به.

ظهور مميز للطفلة هنا زهران

وهناك ظهور مميز للطفلة هنا زهران التي تقدم شخصية «جليلة» الشقيقة الصغرى لأكرم حسني في مسلسل «مكتوب عليا»، إذ عبرت عن بالغ سعادتها بالعمل مع أكرم، قائلة إن ترشحها للدور جاء بالصدفة، مشيرة إلى أنَّ كواليس العمل يغلب عليها جو من المرح والدعاية بين أكرم حسني وأيتن عامر وعائلة «جلجل» أكملها، ومن المقرر أن يكون هناك عدد من المفاجآت خاصة بدورها خلال الحلقات المقبلة.