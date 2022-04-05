أول ظهور لـ عمرو عبد الجليل ضمن أحداث الحلقة 4 من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

يبحث الجمهور عن تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل «مكتوب عليا» من بطولة الفنان أكرم حسني، بعدما ألقي القبض على العصابة التي قامت بسطو مسلح على البنك الذي تعمل به هنادي مهنا «سلمى»، وهو ما أتاح الفرصة لأكرم حسني «جلجل» أن يتعرف عليها ولكنها تتجاهله.

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل مكتوب عليا

ثم يذهب إلى صديقه محمود السيسي، في مكان عمله وأبلغه أن موضوع الكتابة التي تظهر على يديه جاءت في صالحه لأنه تمكن من اكتشاف أمور كثيرة كانت ستضره ولكن الكتابة التي تظهر على يده تحذره من هذه الأمور.

وتظهر أيتن عامر «روقة» في مكتوب عليا مع والدها في مشهد تراجيدي كوميدي، إذ تتحدث عن حبيبها «جلجل» متمنية الزواج منه وتبلغها والدتها «عزة لبيب» أنه يجب عليها أن تصارح جلجل يحبها له، ولكنها ترفض في خجل، ثم يبدأ جلجل في استغلال اللعبة والكلمات المكتوبة على يده لصالحه، بعد أن يتأكد أنها واقعيه وتبلغه بما سيحدث في المستقبل.

الظهور الأول للنجم عمرو عبد الجليل

وجاء ضمن أحداث الحلقة 4، الظهور الأول للنجم عمرو عبدالجليل الذي يقدم شخصية «بدوي»، يخرج من النيابة بعد إجراء تحقيقات معه في بعض القضايا.

يتوجه جلجل إلى روقة للذهاب معها إلى طبيب تخسيس في الزقازيق غصبا عنه، ثم يتوجها معا إلى الزقازيق، ولكن قبل السفر يصطحبها جلجل إلى البنك الذي تعمل به سلمى، وأثناء حديثه معها يكتشف أنها مخطوبة، فيصاب بصدمة عاطفية، ثم يواصل طريقه مع أيتن إلى الزقازيق، فتتحقق نبوءة جديدة من الكتابة علي يديه، وينفذ البنزين من السيارة، بعد محاولات مكثفة من جيجي في التقرب منه خلال رحلتهما بالسيارة تفشل جميعها.

ويكسب جلجل في مسابقة بالتليفزيون بعد أن يشارك في مسابقة تليفزيونية ويجيب على السؤال، ويكشف عن اسم القاتلة خلال المسابقة ويحصل على 100 ألف جنيه.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.