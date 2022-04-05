كوميديا متنوعة وجديدة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا، لذا يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 4 والقنوات الناقلة، خاصة مع تطور الأحداث الخاص بالعمل الدرامي.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 4 والقنوات الناقلة

تأتي الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا الليلة بعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6 و 45 دقيقة على قناة dmc، إذ ينتظر المشاهدين جرعة كوميدية جديدة من بطل العمل الفنان أكرم حسني.

ملخص أحداث الحلقة الـ3 من مسلسل مكتوب عليا

بدأت أحداث المسلسل تشتد وتثير الانتباه، بعدما ظهرت مادة مسحورة على يد «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، بكلمات متقاطعة تكشف عن ما سوف يحدث له في المستقبل، وتفاجأ جلال بأنه كلما يسير خطوة يشاهد ما يحدث له، حتي أيقن أن الأمر به شيء غير طبيعي، ويتفاجأ جلال في أحداث الحلقة بأنه أصبح مميزًا عن غيره.

كما أن «جلال» تعرف على «هنادي مهنا» التي تعمل في البنك، إذ ذهب إلى مكان عملها وحصل على رقم 32 كما كان مكتوب على يديه، لتقتحم عصابة البنك ويأخذنها في حضنه، ويتحقق حلم عمره بالنسبة له بأن يكون قريبًا منها.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم المتميزة في الكوميديا منهم أكرم حسني، وهنادي مهنا، وأيتن عامر، والوجه الجديد هلا رشدي، التي تجسّد دور شقيقة «جلال»، وهي فتاة مخطوبة تحاول أن تجهز ذاتها زواجها من أجل زواجها من خطيبها في أقرب وقت.