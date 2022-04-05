أكرم حسني يتحدث عن نجاح أغنيته «ستو أنا» من مسلسل مكتوب عليا

حققت أغنية «ستو أنا» للفنان أكرم حسني نصف مليون مشاهدة، بمجرد طرحها على قناته الرسمية على «يوتيوب» وهي الأغنية الدعائية لمسلسل مكتوب عليا.

وعبر الفنان أكرم حسني عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور على الأغنية، وترحيب الجمهور بها.

أكرم حسني يتحدث عن نجاح أغنيته «ستو أنا»

وقال أكرم حسني في تصريح لـ «الوطن»: «لا أصنف نفسي كمطرب، واتجاهي لمجال لأغاني له سببين، أولهما حبي لهذه الصناعة وشعوري بالقدرة علي التعبير عن كلامي الذي أكتبه، لأنه بيبقي شبهي وأنا شبهه».

أكرم حسني يتحدث عن ذوق المصريين

وأضاف أكرم حسني: «فاللي بيعجبه أغنياتي بتعجبه الحالة علي بعضها ولكنك لن تجد أحداً يبدي إعجابه بصوتي الطربي مثلاً، أما السبب الثاني فيتمثل في تأثير الأغاني بالإيجاب داخل الأحداث الدرامية، لأن الشعب المصري ذوقه حلو ويملك أذناً موسيقية، فحينما تضع له أغنية داخل مسلسل مثلاً، فأنت تكمل له الحدث الدرامي بشكل يحبه».

أكرم حسني يتألق في الحلقة الثالثة من مكتوب عليا

وتألق الفنان أكرم حسني خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا، بظهور كلمات علي يديه، تتحقق مباشرة في الحقيقة، الأمر الذي سبب صدمة له في بداية الأمر، ولكنه تعايش مع الأمر عندما وجد ذاته يتعرف على حبيبته التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا خلال أحداث العمل الدرامي.