منتج مسلسل سوتس بالعربي: أصحاب النسخة الأمريكية منبهرون بما نقدمه

بعد النجاح الكبير الذي حققته الأربع حلقات الأولى من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود والذي يُعرض على شاشة قناة cbc حرص المنتج طارق الجنايني على توضيح بعض النقاط .

وشارك المنتج طارق الجنايني جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك قال فيه: «بوست طويل شوية مع انتهاء الحلقة الرابعة من سوتس بالعربي، الحمد لله في منتهى السعادة بردود الفعل المحبة للمسلسل.. والصراحة عندي كام نقطة كدة كنت عايز أوضحهم من أول ما أعلنت عن تصوير سوتس بالعربي، بس كنت خايف تتفهم غلط».

«الجنايني» يوضح بعض النقاط بسبب سوتس بالعربي

وتابع «الجنايني»: «بس النهاردة بعد ما الحمد لله المسلسل أثبت نجاحه والناس بتشيد بيه في العالم العربي كله، أقدر بقى أوضح براحتي. أولًا كل صناع سوتس بالعربي من عشاق النسخة الأمريكي، اللي على فكرة تكلفة الحلقة الواحدة منها أكثر من تكلفة الـ٣٠ حلقة عندنا، وكلنا فاهمين من الأول إنك تعمل adaptation لمسلسل معروف ومحبوب زي سوتس مش هتكون خطوة سهلة خالص و الـdie hard fans اللي إحنا أصلًا منهم مش هيتقبلوها بسهولة».

أما عن ثانى النقاط، فقال الجنايني إن من شاهد النسخة الأمريكية من المسلسل ما بين مليون لمليوني شخص، ولكن العالم العربي عبارة عن 350 مليون شخص، أي أن هناك أكثر من 348 مليون عربي لم يشاهدوا العمل.

وكشف الجنايني عن النقطة الثالثة قائلًا: «علشان أنت شاري فورمات ودافع فلوسها ومعاك حقوقها، فهما كمان عندهم حقوق أنك ماتبوظش شغلهم وتفتي من دماغك، علشان كدة لازم يكون تغييرات السيناريو في أضيق الحدود وبموافقتهم، بما فيها الاسم اللي بيتعامل معاملة البراند.. وده اللي حصل مع الأمريكان نفسهم لما اشتروا حقوق the office مثلًا من إنجلترا وأمثلة تانية كتيرة في التليفزيون والسينما».

وتابع أن «الأشخاص الذين يتعاملون مع أبطال مسلسل سوتس الأمريكي على أنهم من الرسل وحرام تجسيدهم، فأحب أن أخبرهم أن أصحاب النسخة الأمريكية منبهرون بما نقدمه من تمثيل وصوت وصورة، ولديّ إيميل موثق بهذا الأمر».

الجنايني يهاجم منتقدي سوتس بالعربي

أما عن النقطة الخامسة فقال: «طبيعي إنك تتفرج على الحلقة الأولى، وتحس إن المسلسل ده مش ليك فتعبر عن رأيك، وده حقك تمامًا، بس غريبة شوية إن حضرتك لسة بتتفرج لغاية الحلقة الرابعة علشان تكتب بعد كل حلقة أن الأمريكي أحلى برضه، أنا حاسس أنك أتعودت علينا بس خايف تعترف».