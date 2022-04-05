مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 4 بطولة آسر ياسين .. نجاح أحمد داود

كثير من الأحداث التي شهدها مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة آسر ياسين وأحمد داود الذي يتمّ بثه حصريًا عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة آسر ياسين شهد محاولات أدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود للنجاح في قضيته الأولى والتي وكله بها زين الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 4 بطولة آسر ياسين

وبالفعل حاول آدم الوصول لأي خيط يساعده في قضية التحرش التي يدافع فيها عن الضحية التي تجسد دورها الفنانة هدي المفتي وقد وصل الى زوجة المتهم وأقنعها بأن تذهب للمحكمة للشهادة ضده وهو الأمر الذي وافقت عليه لأنها كانت شاهدة على ما فعله.

آسر ياسين يتدخل لحل الأزمة

ولكن كانت المفاجأة حينما ذهبت طليقة المتهم إلى المحكمة واستعان زين بشهادتها وكانت شهادتها لصالح المتهم وليس ضده وهو الأمر الذي جعل زين يتدخل بأساليبه كمحامٍ ويهددها بشكل صريح وواضح.

ولم يكتفِ زين بتهديد الشاهدة فحسب ولكنه لجأ إلى تهديد المتهم أيضا ووصلوا إلى اتفاق ودي داخل مكتب المحاماة وبالفعل نجح في هذا الأمر وجعل المتهم يقدم تنازلاته للضحية ويقدم الاعتذار لها وبذلك نجح آدم في أول قضية له.