بدأت منذ قليل الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربي للفنان آسر ياسين، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 3 بطولة آسر ياسين في رمضان 2022.

ونجحت الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود في الكشف عن مصير القضية الأولى لهم، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 3 بطولة آسر ياسين في رمضان 2022.

وعن ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 3 بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 بدأت الحلقة بوصول آدم الشخصية التى يجسدها الفنان أحمد داوود، شاهد في قضية التحرش الذي يتولى البحث فيها والدفاع عنها.

ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 3 بطولة اسر ياسين فى رمضان 2022

وهذا الشاهد هى طليقة المتهم وبالفعل اقنعها بالذهاب الى المحكمة وذهب ىالمحامى زين الذي يجسد شخصيته الفنان اسر ياسين وترافع فى القضية ولكن فاجأتهم الشاهدة بتغير شهادتها والشهادة لصالح الخصم.

وهذه الأزمة جعلت زين ينفعل على أدم مما جعل الأخير يفكر فى تقديم استقالته ولكن رفضها زين ونصحه بعدم الانصراف وأن هذا ليس نهاية المطاف وبالفعل قرر زين أن يذهب الى الشاهدة ليحاول اقناعها مرة أخرى وهددها بأنه سيفعل كل شيء مقابل ألا يخسر هذه القضية.

آدم يفوز بأول قضية له

وبالفعل نجح زين فى أن يضغط على الخصم ويهدده ويجبره على الاعتذار للفتاة التى تعرضت للتحرش على يديه وذلك بمساعدة آدم الذي نجح فى الحصول على كثير من المعلومات فى القضية .