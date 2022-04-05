سيكون الجمهور على موعد مساء اليوم مع الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي أسر ياسين وأحمد داود وذلك عبر شاشة قناة cbc وهنا نقدم مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 4 والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 4 والقنوات الناقلة ينتظرها الجمهور نتيجة النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرض الثلاث حلقات الأولى.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 4 والقنوات الناقلة

الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي ستكون مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساءا والتي ستشهد تطورات جديدة في الحلقة بعد نجاح آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود في قضيته الأولى الخاصة بالدفاع عن عدد من المتحرشين.

ونجح أدم في القضية بمساعدة زين الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين وهو المحامي الذي ساعده في العمل معه بشركة المحاماة.

موعد إعادة سوتس بالعربي

وسيكون موعد إعادة الحلقة لمعرفة تطورات الأحداث في تمام الساعة 2 و5 دقائق بعد منتصف الليل وسيكون هناك موعد إعادة آخر في تمام الساعة 8 و45 دقيقة صباح اليوم التالي.