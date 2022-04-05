محافظ دمياط تشارك في حفل الإفطار الجماعي للأيتام وذوي الهمم 

شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى حفل الإفطار الجماعي مع الأيتام وذوي الهمم، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية في رأس البر، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 45 طفلاً من أبناء مؤسسة البنات ومركزس شباب كفر البطيخ والركابية، و20 ابناً وابنة من ذوي الهمم، كما حضر الاحتفال اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وعاطف بدوي، مدير مديرية الشباب والرياضة، و وليد الشهاوي، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

محافظ دمياط تهنئ بحلول رمضان و«يوم اليتيم»

وحرصت محافظ دمياط والقيادات التنفيذية على مشاركة الأطفال، والتواجد بجانبهم خلال تناول وجبات الإفطار، وأعربت عن سعادتها بمشاركتها معهم اليوم، للاحتفال بـ«يوم اليتيم»، وحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأتهم بتلك المناسبتين، داعيةً الله أن يحفظهم.

محافظ دمياط: توفير الرعاية للأيتام وذوي الهمم

و أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الرعاية والدعم الكامل للأيتام وذوي المهني، والتعاون دوماً مع كافة الجهات، لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل، مؤكدة أيضاً أن أبطال دمياط من ذوي الهمم حققوا نجاحات وبطولات عكست مكانتهم المهمة بالمجتمع.

وحرصت محافظ دمياط، في ختام الحفل، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، كما أهدت مجموعة من الهدايا قامت وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة بتوزيعها على الأطفال.