يبحث المواطنون يوميا خلال شهر رمضان المبارك عن موعد أذان المغرب، وذلك لاختلاف مواقيت الصلاة في المحافظات عن مواعيدها في القاهرة بضع دقائق، ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:15 دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، وفقا للهيئة العامة للمساحة، أي قبل دقيقة من موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة، التي يرفع أذان المغرب فيها عند الساعة 6:16 دقيقة مساء.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

ووزعت مديرية الأوقاف بدمياط، منشورا على مساجد المحافظة، قالت فيه إن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 6:15 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط.

مواقيت الصلاة خلال رابع أيام رمضان

ويؤذن لصلاة الظهر اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان المبارك الساعة 11:55 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العصر الساعة 3:29 دقيقة مساء، ويرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء الساعة 6:15 دقيقة مساء، بينما يرفع أذان صلاة العشاء الساعة 7:35 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة 5 أبريل 2022

موعد أذان الفجر 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:58 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:31 دقيقة.

موعد أذان المغرب 6:16 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء 7:35 دقيقة مساء.