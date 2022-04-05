رئيس ميناء دمياط الجديد: الوزير وجه بتنمية قدرات العنصر البشري

عقد اللواء أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الأول بالعاملين، وذلك عقب صدور قرار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتكليفه برئاسة هيئة ميناء دمياط.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الهيئة حيث هنأ رئيس مجلس الإدارة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ونقل لهم تحيات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

دراسة أي مقترح لتطوير الأعمال

وأضاف حواش أن وزير النقل يولي الميناء اهتماما كبيراً ووجه باستمرارية تنمية قدرات العنصر البشري في مختلف الجوانب مما ينعكس إيجاباً بالارتقاء بالعمل داخل الميناء وأوضح أن اللقاءات الدورية بالعاملين سيتم عقدها بصفة مستمرة التزاماً منه بالاستماع إليهم ودراسة أي مقترح لهم لتطوير الأعمال وحثهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق التقدم للميناء.

جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل كان قد أصدر القرار رقم 168 لسنة 2022 بتكليف اللواء أحمد عبد المعطي حواش بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بعد أن كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أكد فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24493 طنا تشمل: 15317 طن فوسفات و6290 طن يوريا و2200 طن مولاس و686 طن نترات الأمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44365 طنا تشمل: 9774 طن حديد و6400 طن خردة و12000 طن قمح و125 طن فول و11367 طن ذرة و4699 طن ابلاكاش.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 786 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 712 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93558 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 144828 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2633 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4140 شاحنة.