مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4 .. مقتل خطيبة المستشار يحيي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4، بمكالمة مثيرة وصلت إلى يوسف المالكي الذى يجسد دوره الفنان ماجد المصري أثناء احتفال عائلة المالكي بابنة مروان المالكي وهي دور الفنانة عائشة بن أحمد.

مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4 .. مقتل شريف المالكي

أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4، بدأت سريعة على عائلة المالكي فبعد أن كانت تحدث المشاكل للمستشار يحيي الذى يجسد دوره الفنان هاني سلامة، أصبحت هي التى يقع بها المشاكل حيث تلقى ماجد المصري مكالمة تخبره بأن يحضر سريعا ليرى ما حدث لنجله شريف الذى يجسد دوره الفنان محمود حجازي

ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4، كان عن مقتل نور خطيبة المستشار يحيي عز الدين التى جسدت دورها الفنانة رحمة حسن، حيث انها وجدت مقتولة رفقة شريف نجل يوسف المالكي.

تصالح يحيي وشقيقه في الحلقة 4 من ملف سري

هاني سلامة ضمن أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4، قرر ان يعاود الانتقام لخطيبته التى قتلت حيث ان هناك لعز حيث ان خطيبته قتلت رفقة نجل الذى كان يرى انه السبب فى خطفها مما جعله فى ازمة وغير قادر على التفكير فيها

ملخص أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 4، ان شاكر شقيق المستشار يحيي وهو دور الفنان نضال الشافعي حاول مواساته شقيقه وجعله يري بمنظور اخر فى القضية.

مسلسل ملف سري من بطولة هاني سلامة وماجد المصري وعائشة بن احمد ومحسن محي الدين وادوارد ورحمة حسن ونضال الشافعي ومن انتاج فنون مصر وتأليف محمود حجاج.