مسلسل يوتيرن الحلقة 4.. أيمن قيسون زوج ريهام حجاج يعاني مشكلة بالإنجاب

كشفت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4 بطولة ريهام حجاج، عن مرض والد «يارا» الدكتور «حاتم الكردي»، الذي يلعب دوره توفيق عبد الحميد، وانتقاله إلى المستشفى، وهناك علم زوجها أيمن قيسون «يوسف» من أسرتها، أن ابن خالتها كريم قاسم «خالد» تواجد في عيد ميلاد والدتها، وتقابلا هناك، في الوقت الذي لم تخبره هى بذلك، خاصة وأنه أرغمها على قطع علاقتها به بسبب غيرته منه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 4

وخلال حديث أيمن قيسون «يوسف» مع زوجته ريهام حجاج «يارا» في مسلسل يوتيرن الحلقة 4، تبين أنه يعاني مشكلة صحية في القدرة على الإنجاب، وأنها لم تخبر أسرتها بذلك لأنها تحبه، في الوقت الذي تحاول صديقتها وزوجة شقيقها التقرب من «يوسف»، بحجة أنها تصلح بينه وبين أخته، بعد أن تشاجر معها بسبب علاقتها مع شاب.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4

وتلقت «يارا» رسالة من الشخص الذي صور حادثها مع «خالد»، والذي صدما فيه سيدة بالسيارة توفيت على الفور، وطلب منها أن تتواصل معه، وبدء في ابتزازها مقابل كتمان سر الحادث، ما جعل «حجاج» تقابل «خالد» للتفكير في التصرف السليم.

وفي اللحظة التي تواصلت فيها «يارا» مع «خالد»، كان الثاني في زيارة لوالدها زوج خالته، ورأي الأخير الهاتف وهو يتلقى المكالمة ومكتوب به اسم ابنته «يارا»، على الرغم من أنه طلب منها الانصياع لأوامر زوجها بالابتعاد عن «خالد» منعًا لحدوث أي مشكلات.