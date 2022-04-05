السيسي لـ«الحكومة» في الاختيار 3: «لازم ننهي الفوضى قبل ما حد يستغلها.. قولوا للناس الحقيقة»

استعرض مسلسل الاختيار 3 في الحلقة 4 التي أذيعت اليوم، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينذاك أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والذي يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال، أثناء حديثه عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، في اجتماع حكومة هشام قنديل، إذ قال السيسي: «الأزمة الاقتصادية مش أكبر من البلد، الوضع في البلد كل يوم بيبقى أسوأ من اليوم اللي قبله».

التظاهر والمطالب الفئوية أنهكت الدولة

وأضاف «السيسي»، خلال المشهد، «الوقت اللي بيضيع مش بيتعوض، حالة التظاهر والمطالب الفئوية اللي استمرت لمدة 18 شهر، عملت إيه في البلد؟ انهكت البلد ودمرت قدرتها أو اللي فضل من البلد، لازم نتكلم مع الناس وننهي حالة الفوضى دي قبل غيرنا ما يتكلم معاهم ويستغل اللي بيحصل ده لأسباب سياسية، على حساب المصلحة الوطنية».

السيسي لحكومة الإخوان: قولوا للناس الحقيقية

ووجه وزير الدفاع وقتها حديثه لرئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، وعناصر الإخوان في الحكومة ضمن أحداث مسلسل الاختيار، قائلًا: «قولوا للناس الحقيقة، والله العظيم لو عملنا كده هيبقى أحسن من كلامنا هنا، صحيح»، فيما كان رد هشام قنديل، «هنشوف، نسيب بقى مشكلة الكهرباء ونتكلم في مسألة البنزين ، أنا شايف إن الأزمة في التهريب، محدش يقولي زيادة احتياجات السوق، يعني هي احتياجات السوق مرة واحدة هتعلى كده».