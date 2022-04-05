ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الاتجار

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزي ومتجري الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) باتخاذ مخزن «مستأجر» كائن بدائرة القسم مكاناً لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع.

36 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على (36 كرتونة تحوي كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى عدد 1,100,250 مليون صاروخ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.