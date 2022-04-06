ينتظر محبو المسلسلات الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 5 والقنوات الناقلة له، حيث تقدّم «حجاج» شخصية «يارا الكردي»، وهي فتاة كانت تعمل قبطانة بحرية، وتخلّت عن عملها بسبب زوجها الغيور من ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، بسبب عمله معها، وعلاقتهما القريبة بحكم القرابة والصداقة بينهما.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 5

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 5 والقنوات الناقلة له، إذ تعرض الحلقة لأول مرة في تمام الساعة 6:15 مساءً على شاشة قناة CBC، وبنفس التوقيت بالتزامن مع موعد الإفطار تذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ومن القنوات التي تعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 5، قناة المحور في تمام الساعة 8 مساءً، وفي الساعة 10:30 مساءً على شاشة قناة ON، بينما على شاشة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وعدد من نجوم الفن، بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن قيسون، صفاء الطوخي، محمود حجازي، وعبير صبري، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.