بديع عن أبو الفتوح في الاختيار 3: أخلف وعده لنا بترشحه للرئاسة.. واتجاهاته «مش كويسة»

عرض مسلسل «الاختيار 3»، منذ قليل على قناة «أون»، مقطع فيديو حقيقي لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية سابقًا، خلال اجتماعه بقيادات الجماعة، ومن بينهم محمد مرسي، خلال حديثه عن عبد المنعم أبو الفتوح، أحد قيادات الجماعة سابقا، قائلا: «عبد المنعم أبو الفتوح اتجاهاته مش كويسة، أنا عارفة أكتر من حضراتكم، يعني أرجو تعفوني حتى أتكلم عليه».

عبد المنعم أبو الفتوح يرى سليم العوا أحق منه في الرئاسة

وأضاف «محمد بديع»: «أنا بتكلم في حته مهمة جدا، نحن لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم، واللي ميلتزمش بوعده مع إخوانه اللي العمر كله كانوا معاه، وكان موجود معانا ولم يتحدث بكلمه يناور حتى ده بالعكس بعتلي وقالي لما الدكتور سليم العوا يترشح لرئاسة الجمهورية، أنا هنسحب من القصة دي، ده هو اللي أحق بها مني، بعتلي يقولي كده ، قولتله أنا بنصحك تنسحب خالص، وتتقدم نقيب أطباء».

مرشد الإخوان يعرض على عبد المنعم الفتوح منصب نقيب الأطباء

وأوضح مرشد جماعة الإخوان سابقًا: « قولت للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أنت دلوقتي رئيس اتحاد الأطباء العرب، ولما بإذن الله ينتخبوك هتبقى نقيب أطباء مصر، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية لأن بحكم اللائحة اللي أنا أعرفه هيبقى كل ده، والناس ساعتها هتحبك والإخوان هتحبك، والمشكلة اللي بينك وبين الإخوان هتبقى اتحلت، لأنك هتكون سحبت الغلطة اللي عملتها ورجعت للصواب، قال لأ.. عايزها».