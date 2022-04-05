الاختيار 3 يستعرض مخطط خيرت الشاطر و جماعة الإخوان لإقالة النائب العام

كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 الحلقة، الذي يعرض على قناة «ON»، عن مخطط خيرت الشاطر، وجماعة الإخوان الإرهابية لإقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، إذ قال محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفيديو، مبديًا استعجابه: «جرى إيه.. كلهم كده بقوا متمسكين بعبد المجيد محمود، ده إيه الناس دي»، فيما قال أحد أعضاء مكتب الإرشاد: «المستشار أحمد الزند ونادي القضاة حشدوا القضاة والمستشارين وده اعتراض على قرار السيد الرئيس».

الإخوان رصدوا تمسك عبد المجيد محمود بمنصب النائب العام

وأضاف عضو مكتب الإرشاد: «رصدنا مكالمات بينهم أن عبد المجيد محمود هيتمسك بمنصبه كنائب عام، وهيرفض منصب السفير»، فيما قال خيرت الشاطر: « إحنا هنسبهم زي ما هما بيعووا كده، مفيش حد في البلد مهتم بيهم أصلا»، موجهًا حديثه لـ محمد بديع: «حضرتك متقلقش، إحنا بس هنوريهم أنهم بالطريقة دي بيزقوا البلد لحرب أهلية، ساعتها كل الجبهات اللي موجودة هتجيب ورا، وهيعرفوا إحنا نقدر نعمل إيه»، فيما رد المرشد: «بس إحنا مش عاوزين نزودها أوي يا بشمهندس عشان متتقلبش علينا».

البلتاجي يقترح ترهيب معارضي إقالة عبد المجيد محمود

تدخل على الفور محمد البلتاجي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، موجهًا حديثه للمرشد: « شوف الخطة دي، وبطمن فضيلتك إحنا لن يكون لنا أي علاقة بالموضوع، تعليماتنا للمجموعات النوعية ردع المحتجين، فقط ترهيبهم، بس مش لدرجة نموتهم»، فيما رد خيرت الشاطر ضاحكًا: «لا لا نموتهم إيه بس، والعياذ بالله يعني».