الاختيار 3.. مكتب الإرشاد كان يُدير مصر وأزمة النائب العام أكبر دليل

استعرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يعرض على شاشة «أون»، في حلقة اليوم، كواليس مخطط جماعة الإخوان الإرهابية وخيرت الشاطر لإقالة النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، والعمل على ترهيب المعارضين لهذا القرار والذين تضامنوا مع عبد المجيد محمود، إذ اقترح خيرت الشاطر خلال اجتماع مكتب الإرشاد بحضور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، أن لديه مخطط، وسيتم اتهام فيه حال كشفه فلول النظام السابق وبلطجية رجال الأعمال.

خيرت الشاطر يخطط لإقالة عبد المجيد محمود

وقال «الشاطر»: «هما بصراحة يستاهلوا سواء فلول النظام السابق أو بلطجية رجال الأعمال»، فيما تساءل مرشد الإخوان: «ولو الأمور مهديتش وفضل المشهد على ما هو عليه ده؟» ليرد الشاطر: «لا بإذن الله ربنا هيوفقنا ولن نتراجع»، فيما أبدى محمد مرسي غضبه من تلك الأحداث، قائلًا: «ما هو مش معقول كده، أنا مش موافق على اللي حصل لعبد المجيد محمود، طب أنا أقابله أقوله إيه، الكل واقف معاه، والراجل طلع هاجمني في كل القنوات»، فيما اقترح عليه أحد مستشاريه أن يظهر ويقول إن الأمر كان سوء تفاهم.

محمد مرسي غاضب من قرارات مكتب الإرشاد ولا يعارضها

وقال مستشار مرسي حينذاك: «حضرتك تقول لما لاقيت فيه هجوم كتير على عبد المجيد محمود، حبيت ترفع عنه الحرج فطلبت إننا نتواصل معاه ونطرح عليه فكرة تعيينه كسفير، وأن الخطأ كله كان من مستشاريك لأنهم فهموا أنه هيرحب بالفكرة وعشان كده الرئاسة أعلنتها، ولو حضرتك تعرف إنه مش مرحب مكنتش أعلنت كده ابدًا»، فيما رد مرسي بالموافقة، قائلًا له: «بلغ خيرت الشاطر أني مش موافق على اللي حصل، الأمور في مكتب الإرشاد يجب أن تدرس جيدا، لأن القرارات المتهورة تؤثر على قوة الرئاسة، بس قولها بطريقة دبلوماسية مش كأني بهاجمه».