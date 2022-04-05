شوقي: تواصلنا مع «تعليم القاهرة» لتعديل جدول امتحانات النقل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم التواصل مع مديرية القاهرة وباقي المديريات للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة، وسوف يتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل غدا.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وقررت عقد الامتحانات الخاصة بطلاب النقل خلال شهر أبريل الجاري، وهو ما رفضه عدد من أولياء الأمور خاصة وأن المدارس لم تنته من شرح المقررات الدراسية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس القاهرة

- تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي يوم الاثنين الموافق18/4/2022 وحتي الثلاثاء الموافق في نفس الشهر.

- يبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الأربعاء الموافق 27/4/2022.

- امتحان النقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022.

موعد امتحانات الصف الثاني الاعدادي

- امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022.

- الصف الرابع الابتدائي، فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022.

- امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتي الخميس الموافق 19/5/2022