توجيهات عاجلة من «التعليم» بشأن مجالس الأمناء والحساب المدرسي

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء لاتخاذ إجراءات فعالة لحث أولياء الأمور على دفع المصروفات الدراسية وعدم التأخر عن المواعيد القانونية الخاصة بسدادها.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للإدارات التعليمية، أن المديريات التعليمية تتولى تفعيل دور مجلس الأمناء، وذلك بناءًا على قرار من اللجنة المركزية للشئون القانونية والإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارة والإدارة المركزية للشئون المالية، مؤكدة أن من يخالف هذه القرارات سيتم إحالته للمساءلة القانونية.

تفعيل البريد الإلكتروني للمعلمين

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه إيماءًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نشر المنصة الإلكترونية الخاصة بالحساب المدرسي الموحد للطالب https://office365.emis.gov.eh، موضحة أن هذا البريد الإلكتروني يسهم في الاستفادة من تطبيقات office365 المختلفة المتاحة على موضع وزارة التربية والتعليم وسيتم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين عليه.

وشددت الوزارة على جميع المعلمين بضرورة الاستفادة منه والحصول على الحساب المدرسي الموحد الخاص بكل منهم لتفعيله.

وفي سياق منفصل، وجّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بالتوسع في منظومة التعليم المزدوج وتطوير الورش والمعامل، وبحث المشكلات التي تواجه الطلاب مع مراعاة عدم ذكر أسمائهم في الاستبيان.

وأوضح «سلومة»، في بيان عاجل، أنّه سيتم تفعيل التقديم الإلكتروني لطلاب التعليم المزدوج، مشدداً على أهمية حصول الجهات الخارجية «خارج المنظومة»، التي تتعامل مع الطلاب على موافقة أمنية مسبقا.