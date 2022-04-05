«تعليم الجيزة» توجّه بالتوسع في منظومة التعليم المزدوج وتطوير الورش

وجّه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، بالتوسع في منظومة التعليم المزدوج وتطوير الورش والمعامل، بما يتماشى مع المناهج الحديثة، وعمل استبيان للطلاب سواء داخل المدارس أو الشركات لبحث المشكلات التي تواجه الطلاب مع مراعاة عدم ذكر أسمائهم في الاستبيان.

تفعيل التقديم الإلكتروني

وأوضح سلومة في بيان عاجل عنه، أنّه سيتم تفعيل التقديم الإلكتروني لطلاب التعليم المزدوج عبر موقع خاص بالتعليم الفني، متابعا أنّ المديرية حريصة على توفير خدمات تعليمية متميزة لهؤلاء الطلاب.

مدرسة داخل مصنع

ولفت إلى أهمية حصول الجهات الخارجية «خارج المنظومة» التي تتعامل مع الطلاب على موافقة أمنية مسبقا، وإعادة تقديم فكرة مدرسة داخل مصنع، والتواصل مع رئيس جهاز حدائق أكتوبر للتوسع في الفرص التدريبية، وتفعيل برامج الدورات التدريبية لشركاء المنظومة والاهتمام بالزي للطلاب.