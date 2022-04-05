قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من البت في الإفادة بالرأي عن كيفية التعامل مع الطلاب المقيدين بمدرسة الجمال الابتدائية الرسمية التابعة لإدارة الصف التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، والذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 حتى تاريخه.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي، موجه لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري والإدارة المركزية للشئون المالية برئاسة رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي وانتهت اللجنة إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات المهمة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها تجاه ذلك هي التنبيه على المدارس بإرسال كشوف للإدارة التعليمية التابعة لهم بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم والاشتراكات والخدمات الإضافية وذلك لعدم إصدار أي شهادة أو بيان نجاح لهم لحين التأكد من سداد المصروفات الدراسية بناء على خطاب معتمد من المدرسة ومن يخالف ذلك يتعرض للمسألة القانونية.

«التعليم» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق منفصل، كثفت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الامتحانات ستعقد خلال شهر مايو الجاري، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقياً

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقيًا على مستوى كل مديرية، ويتم وضعها من قبل المديريات التعليمية وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أن الأسئلة ستركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.