توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج.. هل تقابل «يارا» الشخص المجهول؟

ينتظر متابعو الأعمال الرمضانية توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، والذي تجسد فيه دور «يارا الكردي»، الفتاة التي كانت تعمل قبطانة بحرية، إلا أنّ غيرة زوجها أيمن قيسون «يوسف» من ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، دفعتها إلى ترك العمل بسبب صداقتها مع الأخير بحكم درجة القرابة.

توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج

وفيما يخص توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، فتشهد مقابلة «يارا وخالد» للشخص المجهول الذي صوّر حادث صدمهما لسيدة بالسيارة، وسقوطها وسط دمائها متوفية على الفور، خاصة بعد أن تلقت «حجاج» رسالة من الشخص المجهول مرفقا بها رقم هاتفه، وطلب منها محادثته، وهو ما نفذته بالفعل.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4

وظهر صاحب صور الحادث، وهو يبتز ريهام حجاج، ضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4، خلال مكالمتها له، وطلب منها الشخص المجهول الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، أن تقابله للتفاوض على ثمن سكوته عما شاهده بالحادث.

وانتهت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 4، بجلسة بين ريهام حجاج «يارا» وكريم قاسم «خالد»، للتفكير في تصرف سليم، بعد مكالمة الشخص المجهول لها، خاصة وأنّهم لا يريدون أن يعلم أحد بالحادث كي لا يقعا تحت المساءلة القانونية، وكي لا يعلم «يوسف» زوج «يارا» بمقابلتهما، نظرًا لغيرته الزائدة من «خالد».