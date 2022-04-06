وفاء عامر: سعيدة بالعمل مع خالد النبوي لأول مرة في «راجعين يا هوى»

قالت الفنانة وفاء عامر، إن مسلسل «راجعين يا هوى» من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وهو قيمة كبيرة في الدراما وله لمسات رائعة، مبينة أنها محظوظة بالعمل معه في مسلسل «أميرة في عابدين» وكذلك العمل في مسلسل «ليالي الحلمية».

دور الكاتب محمد سليمان

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الكاتب محمد سليمان عبد الملك بذل مجهودا كبيرا ليكون الحوار مشابها لأداء الراحل أسامة أنور عكاشة.

وفاء عامر: خالد النبوي اتعلم تمثيل برة مصر

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «خالد النبوي حد جميل أوي، وهو اتعلم تمثيل برة مصر ومكسب لأي شركة تشتغل معاه وهو مش مزعج على الإطلاق، ودي أول مرة أشتغل معاه، وهو بيحب الشغل لدرجة كبيرة أوي وبيحب زمايله، وأنا اللي اخترت ابنه نور النبوي عشان يمثل بعد ما ممثل تاني اعتذر عن الدور، وهو مدرسة تانية غير خالد».

دور نجل خالد النبوي

وأشارت الفنانة وفاء عامر، إلى أن نجل خالد النبوي دمه خفيف وظهر هذا في بعض المشاهد وهو متمكن ولديه ذهنية حاضرة، متابعة: «نجاحي أدين به للأستاذ خيري بشارة والشركة المنتجة».

وتشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل «راجعين ياهو» مع الفنان خالد النبوي ويعرض على قناتي dmc وcbc طوال شهر رمضان الكريم.