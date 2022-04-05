مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4.. كوميديا خالد النبوي وهنا شيحة

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الرابعة الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي يعرض مجموعة مشاهد كوميدية، وخصوصا بين بليغ وفريدة التي تلعب دورها الفنانة هنا شيحة، إذ ظهر خلال أحداث الحلقة مشهد ملفت بينهما في منطقة الحسين حاز على انتباه وإعجاب متابعي المسلسل الذي يعتبر من علامات المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة.

الحلقة 4 من مسلسل راجعين يا هوى

في أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 4 تعرض بليغ الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي إلى تهديد بشكل كوميدي وجهته له خطيبته السابقة فريدة التي تركها يوم كتب الكتاب وهاجر والتي تلعب دورها الفنانة حلا شيحة.

فبعد أن خرج بليغ بطل مسلسل راجعين يا هوى من منزل عائلته الذي يحاول أن يصلح بنهم حتى يحصل على ورثه صادفها في شارع المعز بالحسين بعد أن خرجت هي من عند عم بليغ.

فريدة تهدد خالد النبوي

عندما رأت فريدة لبيغ في الشارع كان غير منتبه ويتحدث في الهاتف، فكادت أن تصطدم به بسيارتها، وهنا كان رد الفعل الكوميدي من بليغ الذي اضطرب للغاية وقفز من على الأرض، وغضب منها، فردت عليه بطلب أن يركب معها، ولكنه رفض في البداية، عندها هددته بأن تفضحه وصرخت بشدة في الشارع، فخاف منها بليغ وركب معها السيارة.