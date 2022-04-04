مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 3 والقنوات الناقلة له، سؤال يبحث عنه العديد من المشاهدين والمتابعين للعمل الفني الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل جزيرة غمام، اليوم الأحد على قناة الحياة، بطولة الفنان طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، كما يعاد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 3 والقنوات الناقلة

الحلقة 3 من مسلسل جزيرة غمام تقدم دراما صعيدية من وحي خيال المؤلف عن صراع شقيقين على قلب امرأة وحكاية أهل الجزيرة خلال زمن قديم، وتدور تلك الأحداث قبل أكثر من 100 عام، ويناقش صراع الإخوة على تولي خلافة والدهم «الشيخ مدين».

الحلقة الماضية من المسلسل شهدت أحداثا مشوقة، بعد أن رفض كبير الجزيرة الفنان رياض الخولي، أن يقيم طارق لطفي ومي عز الدين «العايقة»، داخل الجزيرة وإقامة مولد بها ومقام للشيخ مدين بعد وفاته، بعد أن زعما أنه جاء لهما في المنام وأمرهما بذلك، كما أمرهما بأن يذهبا إلى كبير الجزيرة لينفق على إقامة المقام والمولد.

وشهدت الحلقة الماضية أيضًا جبروت «محارب» وحب شقيقه للسلطة، وطيبة «عرفات» وشعوره بالوحدة.