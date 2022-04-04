الشيخ عرفات يعاني الوحدة في أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2

تبدأ أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2 بمجيء طارق لطفي ومي عز الدين «العايقة» من الغجر، إلى شاطئ جزيرة غمام، من أجل المكوث فيها بعد الإذن من كبيرها رياض الخولي «عجمي» والسماح لهما بإقامة مولد ومقام للشيخ مدين، لكن عجمي يرفض ذلك ويطلب منهم الرحيل.

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2

يدخل طارق لطفي على «عجمي» بعد حوار مع محمود البزاوي «البطلان» سخر فيه خلاله منه، قبل أن تظهر «مليحة» السيدة العمياء، والدة الفتاة المقتولة «سندس»، وهي تبكي بحرقة بعد مقتل ابنتها، فذهبت إلى البحر.

السيدة العمياء قابلت أحمد أمين الذي يقوم بدور «عرفات» الذي تربى على يد الشيخ مدين عبدالعزيز مخيون، فنصحها بأن ترضى بقضاء الله، وطلبت منه أن يقول لها كلمات تخفف وطأة رحيل ابنتها عليها، فأخذ بيدها وطلا على البحر حتى شعرت بأن قلبها ارتاح.

أحداث جزيرة غمام الحلقة 2

يتحدث فتحي عبد الوهاب «محارب» عن مدى صعوبة المهمة التي تركها له الشيخ مدين بعد وفاته، بأن يكون المسؤول عن الأمور الدينية يفي جزيرة غمام، أما الزوجة فلم تر الأمر كذلك، بل قالت له، «حساك فرحان إنك اترقيت»، ليرد عليها بأنه يتعامل مع سكان الجزيرة الذين بعدوا عن دينهم، وأنه يرى نفسه «شرع الله» الذي سيطبق على الجميع.

يبحث عرفات عن مسكن يقيم به بعد أن أصبح بلا مأوى، يجلس أمام البحر ويحدث الشيخ مدين مربيه، وهو يبكي ويقول له إنه أصبح بلا قيمة أو سند له، وكم يعاني الوحدة من بعد رحيله.