ختام المرحلة الأولى من «ابدأ وحسن مشروعك» لتوفير وظائف للشباب بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ولويس دوماس سفير كندا لدى القاهرة، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى من برنامج "ابدأ وحسن مشروعك" والذى تم تنفيذه بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ILO وشركة ميثانكس وبالشراكة مع الجهات الوطنية.

جاء الحفل الذى تم تنظيمه اليوم بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية ومحمد شندى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر وإيمان عمران رئيس فريق تنمية المشروعات بسفارة كندا ومنال الجسرى مدير العلاقات العامة بشركة ميثانكس وممثلين عن تلك الجهات وأيضاً حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستهلت محافظ دمياط كلمتها بالترحيب بالسفير الكندى وممثلى الجهات المشاركة بالبرنامج، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة فى إطار مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، مشيرة إلى أنه وللأسبوع الثاني على التوالي تشهد دمياط ختام برنامجين تحت مظلته.

محاور البرنامج

وأشادت محافظ دمياط، بمحاور البرنامج الذى يساهم فى توفير برامج تدريبية لخلق جيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، والذى يدعم جهود الدولة المصرية فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر من الجنسين.

وجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس، معربة عن تطلعها لتحقيق المزيد من مجالات التعاون فى تلك المجالات، كما أعربت أيضاً عن خالص امنياتها للمتدربين بالتوفيق والنجاح.

من جانبه أشاد السفير الكندي، بهذا التعاون الذي يأتي فى إطار العلاقات المصرية الكندية التى تمتد جذورها منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن هناك تعاون تام بين الدولتين، وأشار إلى أن مصر تمضى بخطوات سريعة نحو مستقبل مشرق، كما أشاد أيضاً، بجهود الدكتورة منال عوض الريادى على كافة المستويات، ووجه الشكر إلى منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس على جهودهم المبذولة للخروج بهذا البرنامج على هذا النحو.

ووجه اوشلان وشندى التحية إلى محافظ دمياط معربين عن خالص سعادتهما بتنفيذ البرنامج بمحافظة دمياط، لدعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز قدرات ومهارات الشباب.

وظائف لائقة للشباب المصرى

والجدير بالذكر أن مشروع منظمة العمل الدولية "وظائف لائقة لشباب مصر: معا لمواجهة التحدي في دمياط" والممول من شركة ميثانكس مصر، تم خلاله تنفيذ عشر دورات تدريبية على برنامج منظمة الدولية" ابدأ وحسن مشروعك" لعدد 193ريادي وصاحب مشروع من شباب محافظة دمياط وذلك بعدد7 دورات على "أبدأ مشروعك" لعدد 148 مستفيد من رواد الاعمال 3 دورات على "حسن مشروعك" لعدد 45 مستفيد من اصحاب مشروعات قائمة رسمية، حيث تم عمل متابعات مع المستفيدين من التدريبات تبين منها قيام عدد 43 من مستفيدي برنامج "ابدا مشروعك" بفتح مشروعات جديدة وتعيين 78شخص، اما بالنسبة لمستفيدي برنامج "حسن مشروعك" فقد قاموا بتعيين 32 شخص في مشروعاتهم القائمة، وذلك باجمالي الوظائف 110وظيفة جديدة.هذا وقد تم خلال الاحتفالية توزيع بطاقات متدرب من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمتدربين فى إطار هذا البرنامج الذين تحدثو حول الاستفادة التى تحققت لديهم من خلال التدريب.