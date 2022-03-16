«مشروعك» ساهم في تنفيذ 32 ألف مشروع بتمويل بلغ 3 مليارات جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، حيث إنه ساهم فى توفير 90 ألف فرصة عمل مباشرة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن تلك المشاريع منذ انطلاق المشروع وحتى الآن بتمويل بلغ 3 مليارات جنيه تم خلالها تنفيذ 32 ألف مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وذكر محافظ البحيرة أن أهمية المبادرة ترجع إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات للحد من البطالة.

توفير فرص عمل

كما أنها تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر.

كما أشار خلال الاجتماع، إلى خطة المحافظة الشاملة، لتنفيذ أعمال مبادرة الرئيس لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة»، تسير بمعدلات منتظمة، من خلال المتابعة اليومية، لكل الأعمال التي يتم تنفيذها، بالمبادرة.

وأشار إلى أن 8297 مشروعا يتم تنفيذها في شتى القطاعات بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون».

وتابع أن مبادرة حياة كريمة شملت 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، مشيرا إلى أنه تتم المتابعة وإزالة كافة العقبات، والتنسيق يومياً مع كل المسؤولين المعنيين.

وأضاف أنه يجري عقد اجتماع أسبوعي، لجميع الجهات الشريكة في مبادرة حياة كريمة، لمراجعة الموقف التنفيذي أولاً بأول ووضع حلول سريعة لكل المشاكل والمعوقات، حيث شدد على إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة».