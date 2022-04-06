الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة.. والحرارة تنخفض الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ، خلافا لمعدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بنحو 8 لـ9 درجات، كم تزيد فترات سطوع الشمس، ويكون الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة، عدا السواحل الشمالية الغربية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الطقس يكون مائلا للحرارة خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل تنخفض الحرارة لتتراوح بين 19 و20 درجة، كما يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة ليلا.

رياح نشطة

ولفتت غانم، إلى أنّ الرياح تنشط خلال فترات المساء وبعد الظهيرة، كما يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الغد، حيث يتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 39 درجة مئوية نهارا، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة الجمعة المقبل

وتوقعت عضو المكتب الإعلامي للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ بداية من الجمعة المقبل، حيث يصل الانخفاض إلى 7 درجات على القاهرة الكبرى، كما تعود ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح، ما يساعد بدوره على انخفاض درجات الحرارة.