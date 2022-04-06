الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: ارتفاع يليه انخفاض في الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة طقس 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء الموافق 6 أبريل، وحتى الجمعة الموافق 8 من الشهر ذاته، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يعقبه انخفاض كذلك ملحوظ.

توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار يومي الأربعاء والخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتكون أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد يوم الخميس.

وأكدت الهيئة، أنه اعتبارًا من الجمعة يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.