الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. القاهرة الآن 38 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، أن البلاد الأن تشهد أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء مع وجود انخفاض كبير في نسب الرطوبة، إذ تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أنه ابتداء من يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2022 ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وحذر خبراء الأرصاد، من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال تلك الفترة كونها شديدة الارتفاع، ونوهت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تزيد الحرارة عن المعدلات الطبيعية نحو 10 درجات، لتتراوح بين 38 درجة و39 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا على مختلف محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية جاءت درجات الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أبريل

- سجلت القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- سجلت الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- سجلت السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

- سجلت جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- سجلت شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

- سجلت جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أبريل

- سجلت القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- سجلت الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- سجلت السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- سجلت جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- سجلت شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

- سجلت جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.