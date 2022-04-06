مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5 بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة

يترقب متابعو مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم الحلقة الـ5 لمعرفة الأحداث الجديدة ومتابعة القضايا الهامة التي يناقشها المسلسل والتي تتطور من حلقة لأخرى، إذ يجسد الكثير من المشكلات التي تعيشها السيدات عقب الانفصال.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 4 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على فضائية «CBC» في الأوقات التالية:

- يعرض لأول مرة في الساعة 7:35 مساءً.

- يعاد لأول مرة بعد منتصف الليل في تمام الساعة 12:40.

- يعرض المسلسل مرًة ثانية في الصباح تمام الساعة 10:15.

- يمكن مشاهدة المسلسل أيضًا على منصات «Watch it».

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل نيللي كريم «فاتن أمل حربي»، عددًا من الأحداث المشوقة والتي لاقت تفاعل المشاهدين، ومن بينها محاولة زوجها «سيف» في العودة إليها إذ ذهب إليها وفي يده ورد محاولًا مصالحتها، ولكنها رفضت وألقت بالوردة على الأرض ودهستها بقدمها.

كما ناقش مسلسل فاتن أمل حربي خلال أحداث الحلقة الـ4، قضية إجبار الأطفال على الحجاب قبل بلوغهنّ سن البلوغ، وهو ما يسبب لهنّ أزمات نفسية ونفور من الحجاب لإجبارهنّ عليه في سن مبكر، بالإضافة إلى إبراز الإجراءات اللازمة للإقامة لدى مركز استضافة المرأة المعنفة المؤسس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

قصة المسلسل وأبطاله

يتناول المسلسل الكثير من القضايا المهمة الخاصة بالمرأة، مثل الحضانة عقب الانفصال وفي حالة إقبال الأم على الزواج من رجل آخر، وهو ما تفضله الفنانة نيللي كريم من خلال تجسديها العديد من الأدوار الفنية التي تخص المرأة.

ويشارك في عمل المسلسل نخبة من كبار الفنانين، بطولة الفنانة نيللي كريم، ومحمد الشرنوبي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، ولمياء الأمير، والطفلتان ريتال ظاظا وفيروز، وخالد سرحان، وجيلان علاء، وفادية عبدالغني، ومحمد التاجي.