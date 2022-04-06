أوكرانيا: هناك عشرات الجثث في المنازل والغابات المحيطة بـ«بوتشا»

مازالت الاتهامات التي توجهها أوكرانيا إلى روسيا بشأن مئات القتلى في شوارع مدينة بوتشا الأوكرانية مستمرة، وبعد خروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معلنًا أن عدد القتلى المدنيين في المدينة تعدى 300 قتيل، خرج اليوم وزير الداخلية الأوكراني «دينيس موناستيرسكي»، مفجرًا مفاجأة جديدة، بأن هناك عشرات الجثث لا تزال في الغابات والمنازل لم يُكشف عنها بعد، بحسب موقع قناة العربية الإخباري.

عشرات الجثث في المنازل والغابات

وقال «موناستيرسكي»، إنه زار مدينة بوتشا الأوكرانية أمس، وتبين أن هناك المزيد من جثث المدنيين الأوكرانيين، متواجدة داخل المنازل وكذلك في الغابات المحيطة بالمدينة.

وانضم «أوليكي أريستوفيتش»، مستشار الرئاسة الأوكرانية إلى وزير الداخلية الأوكراني، من خلال مقطع فيديو له بثه على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مبينا أن الوضع في بوتشا ليس الأسوأ، فهناك أوضاع أكثر مأساوية في مدن أوكرانية أخرى، مستدلاً بمدينة «بوروديانكا»، التي تقع على مسافة 50 كيلومتر من العاصمة كييف قائلاً: «كل من يزُور بوروديانكا سوف يتأكد من أن الوضع فظيع»، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

طرد دبلوماسيين روس

وواجهت موسكو العديد من الانتقادات الدولية على خلفية انتشار صور القتلى المدنيين في شوارع مدينة بوتشا مقيدي الأيدي، واتخذت بعض الدول العديد من الإجراءات، وخلال اليومين الماضيين قررت دول أوروبية طرد دبلوماسيين روس من بلادهم وعلى رأس تلك الدول «إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا».

ورغم الاتهامات الموجهة إلى روسيا، فإن الجانب الروسي نفي الأمر قائلاً إنهم عندما انسحبوا من مدينة بوتشا لم تكن هذه الجثث موجودة وأنها ظهرت بعدما استلمتها القوات الأوكرانية، مؤكدة أن الصور التي نشرها الجانب الأوكراني لا تعد عن كونها مفبركة.