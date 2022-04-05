عاجل.. إيطاليا تطرد 30 دبلوماسيا روسيا بعد أحداث مدينة بوتشا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، طرد 30 دبلوماسيا روسيا من بلاده، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

استمرار طرد الدبلوماسيين الروس

ولا تزال ردود الفعل العالمية مستمرة على جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي في مدينة "بوتشا" الأوكرانية، الأمر الذي وصفه عدد من قادة العالم بأنه عمليات قتل وإبادة جماعية، وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الدنمارك أنّها طردت 15 دبلوماسياً روسياً من أراضيها وقالت عنهم أنهم غير مرغوب في تواجدهم داخل البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا إلى محاكمة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا خاصة في مدينة "بوتشا" التي تم استهدافها بالمدفعية الثقيلة والقصف الجوي العنيف والمكثف.