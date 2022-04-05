أخبار روسيا وأوكرانيا ..«بوتشا» تثير حربا كلامية بين موسكو وكييف

أثارت تصريحات الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، بالعثور على مقابر جماعية في «بوتشا»، حرب كلامية بين روسيا وأوكرانيا، واتهم زيلينسكي، ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، موسكو بمحاولة التستر على أدلة، في إشارة إلى جثث المدنيين التي تم اكتشافها مؤخرًا في البلدات المحيطة بكييف.

وقال «زيلينسكي»، إن الدولة الروسية تشن بالفعل حملة كاذبة لإخفاء الجريمة في مناطق أخرى من البلاد، وفقًا لصحيفة «الجارديان»، البريطانية.

وفي التفاصيل المتعلقة بأخبار روسيا وأوكرانيا، زار «زيلينسكي»، مدينة بوتشا الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال غربي كييف مرتديا سترات واقية وأحاط بها أفراد عسكريون أمس الاثنين.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن الموت والدمار في بلدات «ستويانكا وإربين وبوتشا»، المحررة مؤخرًا، قائلا: «لقد دمرت المدن ببساطة»، محذرا من أن الخسائر المدنية قد تكون أعلى في المدن الأخرى.

وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم أن ما لا يقل عن 300 مدني قتلوا في بوتشا، حيث عُثر على مقابر جماعية وجثث بعد أن استعادت القوات الأوكرانية البلدة من القوات الروسية قبل أيام قليلة، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم.

الرئيس الأوكراني يلقي كلمة أمام مجلس الأمن اليوم

وأفاد حاكم سومي أوبلاست «دميترو زيفيتسكي»، أنه في منطقة كونوتوب عثر الجيش الأوكراني على جثث ثلاثة مدنيين على الأقل معذبين دون تقديم أي دليل لدعم مزاعمهم، وفي المقابل، شجب العديد من كبار المسؤولين الروس تقارير جرائم الحرب ووصفوها بأنها مزيفة، وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي «تم إعدادها بمبالغ ضخمة من المال».

وقال رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين: «الوضع في بوتشا استفزاز يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، واشنطن وبروكسل هما كتاب السيناريو والمخرجان وكييف هم الممثلون.. لا توجد حقائق - فقط أكاذيب».

النواب الروسي: الوضع في بوتشا استفزاز يهدف إلى تشويه سمعة روسيا

وتابع: «تم إطلاق سراح فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد إيقافه خلال محاولة للوصول إلى مدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا واحتجز في مانوش القريبة».

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني «إيرينا فيريشوك»، إنه ستكون هناك محاولة لفتح سبعة ممرات إنسانية اليوم، لخروج المدنيين اليوم وستكون الطرق في مناطق لوهانسك ودونيتسك.

فيما طلب رئيس بلدية كييف من السياسيين الأوروبيين قطع جميع العلاقات التجارية مع موسكو، قائلاً إن جميع المدفوعات التي قدمتها لروسيا كانت «أموالاً دموية».