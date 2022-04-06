الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 9 درجات (فيديو)

قالت الدكتورة منار عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ أمس على الأنحاء كافة، ويستمر اليوم، حيث تزيد الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، لتسجل معدلات أعلى من الطبيعية بنحو 9 درجات.

طقس بارد في السواحل الشمالية الغربية

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ الطقس خلال فترة النهار يكون شديد الحرارة على مناطق الجمهورية كافة، عدا السواحل الشمالية الغربية، التي ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة مرتفعة ليلا والأجواء معتدلة

وتابعت غانم، أنّ باقي مناطق الجمهورية ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس ستظل درجات الحرارة مرتفعة بين 18 و20 درجة، وتكون الأجواء معتدلة على الأنحاء كافة خلال فترات الليل، مع نشاط للرياح بعد فترة الظهيرة، لتكون الأجواء ألطف مما شهدناه أمس ونسب الرطوبة منخفضة جدا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

محافظات الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.