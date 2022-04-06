الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الخريفية: لسة شوية على هدوم الصيف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ محافظات شمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعا ملحوظًا بدرجات الحرارة، التي تسجل محافظات شمال الصعيد بين 40 درجة مئوية و41 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد لـ43 درجة مئوية، وخلال فترات الليل تكون الأجواء معتدلة الحرارة لتسجل بين 22 درجة مئوية و25 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الصعيد

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد لبعض أيام قادمة، خصوصًا على مناطق جنوب الصعيد، موضحة أنَّ انخفاض درجات الحرارة سيكون بنهاية هذا الأسبوع في محافظات شمال الصعيد فقط، على خلاف جنوب الصعيد.

نشاط الرياح ببعض مناطق جنوب الصعيد

وكشفت أن اليوم يشهد نشاطا للرياح على بعض مناطق جنوب الصعيد مما يثير الرمال والأتربة في تلك المناطق، مشددة على أن تخفيف الملابس خلال فترات النهار هذه الأيام أمر طبيعي، وفترات الليل أيضا إذ تشهد هذه الأيام ارتفاعا بدرجات الحرارة، ولكن الفترة المقبلة سنشهد انخفاضا بدرجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع والطقس سيعود لأجواءه الباردة خلال فترات الليل.

ارتداء الملابس الصيفية بعد أعياد شم النسيم

وأكّدت ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة أو الخريفية خلال فترات الليل، ولكن ارتداء الملابس الصيفية يكون بعد أعياد شم النسيم، فبعد أعياد الربيع نستطيع ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار وفترات الليل، ناصحة المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات القيادة أوقات تكون الشبورة المائية التي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة أو الأتربة العالقة.