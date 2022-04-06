فرق متنقلة لتطعيم المصلين بلقاح كورونا بعد انتهاء «التراويح»في البحيرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. فرق متنقلة لتطعيم المصلين أمام المساجد عقب انتهاء صلاة التراويح بالبحيرة»، حيث استعرض التقرير أهم الأحداث التي حدثت على مستوى محافظات الجمهورية.

واستعرض البرنامج أبرز الأخبار من عدة محافظات، جاء على رأسها خبر افتتاح 44 موقعا تخزينيا في المنيا لاستقبال محصول القمح لعام 2022 في إطار تنفيذ المحافظة الخطة الشاملة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون .

نشر فرق تطعيم لقاح كورونا أمام المساجد بالبحيرة

أما في البحيرة فقد تم نشر فرق تطعيم لقاح كورونا أمام المساجد أثناء صلاة التراويح والتجمعات، لتسهيل تلقي اللقاح داخل جميع مدن وقرى المحافظة، وفي الشرقية، طعّمت الفرق الطبية أكثر من 3 ملايين مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بنسبة تغطية بلغت 83% إضافة إلى تطعيم 2 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية بلغت 67%.

توفر الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية بمحافظة الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، عقد الدكتور أيمن مختار المحافظ اجتماعا بمديري المستشفيات الصحية بنطاق المحافظة للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية لكل المصاعد والتأكد من صلاحيتها للاستخدام حرصا على سلامة وحياة المرضى والمترددين، ووجه بتغيير كل المصاعد التي لا تصلح لاستخدام وتركيب مصانع جديدة بدلا من المعطلة والمتوقفة.

الإعلان عن الانتهاء من تبطين 282 كم من الترع بكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، تم الإعلان عن الانتهاء من تبطين 282 كم من الترع ضمن الخطة المستهدفة لتبطين وتأهيل 1000 كم التي بدأت من شهر يوليو 2020 وتنتهي في يوليو 2024.