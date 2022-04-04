روسيا تنجح في تطوير لقاح كورونا بالبخاخ .. نسخة أنفية من «سبوتنك»

يتابع العالم أولاً بأول أخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وما يتزامن معها من ظهور لقاحات جديدة ضد الفيروس، كان آخرها ما أعلنته روسيا بشأن توصلها إلى لقاح كورونا بالبخاخ، يؤخذ عن طريق الأنف وليس عن طريق الفم أو من خلال الحقن، وهو الأمر الذي لاقى استحساناً من البعض وخاصة مع من يعانون من حساسية ضد الحقن.

روسيا تطور لقاح كورونا بالبخاخ

وخرجت وزارة الصحة الروسية، يوم الجمعة الماضي، معلنة عن قيام روسيا بتطوير لقاح كورونا بالبخاخ يؤخذ عن طريق الأنف، لافتة إلى أنَّ لقاح كورونا البخاخ مكون من جرعتين، ويمكن أن يتناوله الأشخاص من عمر الـ18 عاماً.

وقالت روسيا في بيان صحفي، إنَّ هذا اللقاح يعد شكلاً جديداً للقاح سبوتنك ولكن يتم تناوله بالبخاخ عن طريق الأنف، لافتة إلى أنَّ لقاح كورونا بالبخاخ تم تطويره من خلال المركز الوطني جاماليا، وهو مركز مخصص لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

يؤخذ على جرعتين بينهما 3 أسابيع

وأوضحت روسيا أن لقاح كورونا بالبخاخ يتكون من جرعتين، على أن يتم تناول الجرعة الثانية بعد مرور 3 أسابيع، كما أن هذا اللقاح يكون مناسباً للشباب في عمر الـ18 عاماً.

وحول التأثيرات الجانبية المتوقعة لقاح كورونا بالبخاخ، أوضحت روسيا أنَّها محدودة للغاية، وفقاً لتصريحات دينيس لوجونوف، مدير مركز جاماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وهو المركز المسئول عن تطوير لقاح سبوتنك الأنفي.

يذكر أنَّ عدة مراكز بحثية دولية، أكّدت أنَّ تطوير لقاح أنفي لفيروس كورونا المستجد، سوف يكون أكثر فعالية من اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الحقن، ولم تكن أي دولة من دول العالم عن توصلها لتطوير لقاح كورونا بالبخاخ حتى الآن سوى دولة روسيا الاتحادية، التي أكدت أن هذا اللقاح يعد نسخة من لقاح سبوتنك ولكن نسخة أنفية.