ساحة القرطبي بالمنيا.. جرعة روحانية داخل المسجد وأخرى ضد كورونا خارجه

«الأمام القرطبي» أكبر وأهم المساجد في محافظة المنيا، ويرتبط به عدد كبير من المصلين في المدينة وبعض الوافدين من القرى، لذا استغلت مديرية الصحة هذا الجمع الكبير لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا ضمن خطة استهداف دور العبادة.

وأصبح المشهد المعتاد مساء كل ليلة رمضانية حصول المصلي على جرعتين، الأولى إيمانية وروحانية داخل المسجد، من خلال أداء صلاة العشاء، ثم التراويح، وبعد الانتهاء منهما يحصل على الجرعة الثانية الـ«صحية» وتكون خارج المسجد، وهي عبارة عن لقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» للحفاظ على سلامته وصحته.

استهداف الأندية ودور الرعاية والمنشآت العامة والخدمية

وأعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، من خلال استغلال أماكن التجمعات العامة ودور العبادة والأندية ودور الرعاية والمنشآت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون يوميا.

72 فريقا طبيا للتطعيم ضد كورونا

وقال «القاضي»، إن هذا يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، بالتوسع في أماكن التطعيم بالإضافة إلى إستمرار أعمال مبادرات رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وفرق تطعيم لقاح كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم.

وقال وكيل الوزارة بالمنيا الدكتور محمد نادي إنه تم تخصيص فرق متحركة للأماكن العامة والخدمية لاستقبال المواطنين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز 72 فريقا طبيا بنطاق المحافظة، مناشداً المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على جرعة اللقاح.