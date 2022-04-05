تخصيص 13 موقعاً لاستلام القمح تستوعب أكثر من 200 ألف طن بالفيوم

تفقد الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، يرافقه المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس زاينهم عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي، وفاطمة جاد، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم، أحد الحقول المنزرعة بمحصول القمح صنف «جيزة 12»، وذلك في مركز سنورس، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول.

جاءت هذه الجولة التفقدية تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالاستعداد لبدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح لموسم 2021/ 2022.

النهوض بمحصول القمح

واستعرض وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم الجهود التي بذلتها مديرية الزراعة، بكافة أجهزتها، منها الإرشاد والمكافحة، بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وذلك منذ أكثر من ستة أشهر قبل بداية موسم الزراعة، والتي تمثلت في نشر السياسة الصنفية للأصناف المصرح بزراعتها في محافظة الفيوم، والتي تعطي أعلى إنتاجية وتكون مقاومة للإصابات المرضية، ومنها الأصناف الحديثة مثل «مصر 3»، و«سخا 95»، وأيضاً تنفيذ المؤتمرات الموسعة على مستوى المديرية والمراكز.

حالة القمح جيدة وسنابله ممتلئة

وقال وكيل زراعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المديرية كانت دائمة المرور المستمر على مدار الساعة، بالاشتراك مع فريق الحملة القومية، لتفقد الحقول المنزرعة بمحصول القمح، للتأكد من عدم ظهور إصابة بالصدأ بين سنابله، وخصوصاً في الأصناف الأقل تحملاً للمرض، وظهور المحصول بحالة جيدة والسنابل ممتلئة.

ندوات إرشادية بالحقول المختلفة

وأضاف وكيل زراعة الفيوم أنّ المديرية نفذت عدة ندوات في الحقول الإرشادية المختلفة، موضحاً أنّه تم زراعة 169 حقلاً إرشادياً، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، وجميعها منزرعة على مصاطب، لما لها من مميزات، منها التوفير في كمية التقاوي، والتوفير في مياه الري بمقدار الربع، ومقاومة الرقاد، وإعطاء أعلى إنتاجية.

مكافحة «دودة الحشد» الخريفية

والتقط المهندس زاينهم عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعي، طرف الحديث قائلاً إنّ هناك العديد من التحديات التي واجهت محصول القمح هذا الموسم، أبرزها «دودة الحشد» الخريفية، موضحاً أنّ المديرية استعدت لهذا الخطر في بداية الموسم بفريق عمل من الإرشاد والمكافحة، حيث تم نشر التوصيات الفنية لمكافحة هذا الخطر على مستوى الجمعيات الزراعية، سواء عن طريق المطبوعات أو الأفلام التي يتم عرضها على شاشات العرض في الجمعيات.

توفير المبيدات لمكافحة الآفات

وأوضح مدير عام الإرشاد الزراعي أنّه تم أيضاً توفير المبيدات المستخدمة في مكافحة «دودة الحشد» الخريفية، وأيضاً المبيد المستخدم في مكافحة الأصداء عن طريق إدارة المكافحة بالمديرية، والإدارات الزراعية.

13 موقعاً لاستلام محصول القمح

وعقب ذلك زار وكيلا الزراعة والتموين الصوامع في مركزي الفيوم وطامية، لمتابعه الاستعدادات لاستلام محصول القمح، حيث استعرض وكيل التموين بالفيوم جهود مديرية التموين في تجهيز 13 موقعاً لاستلام المحصول، ما بين شون أسمنتيه تم تجهيزها، أو صوامع مجهزة، بقدره استيعابية أكثر من 200 ألف طن، كما تم تشكيل لجان لاستلام المحصول في كل موقع من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء.

885 جنيهاً للأردب وزن 150 كيلوجرام

وأشار وكيل تموين الفيوم إلى أنّه من المتوقع أن يزيد التوريد هذا الموسم عن الموسم الماضي، نظراً لزيادة أسعار التوريد، والتي قد تصل إلى 885 جنيهاً للأردب وزن 150 كيلوجرام، موضحاً أنّه تم تطهير هذه الصوامع لتكون جاهزه لاستقبال القمح هذا العام، كما تم تجهيز أماكن لانتظار السيارات في كل موقع، لتسهيل عملية الاستلام، ومنعاً للتكدس والزحام.