وزيرة الثقافة تفتتح صالون الخزف اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السادسة من مساء اليوم، الدورة التأسيسية من صالون الخزف وذلك بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ونخبة من الفنانين والنقاد.

يشارك في هذه الدورة ما يرقب من 70 فنانا يمثلون أجيالا مختلفة بمجمل ما يرب من 180 عملا فنيا يمثل الاتجاهات والتقنيات المختلفة في هذا المجال، كما أعلنت وزارة الثقافة إقامة عرض فني تكريمي لرواد فن الخزف في مصر بعنوان «سعيد الصدر وتلاميذه» على أن يضم المعرض أعمال مجموعة من الفنانين منهم سعيد الصدر محمد طه حسين، نبيل درويش وآخرين.

ويتم تنظيم ورشة فنية بمركز الخزف والحرف التقليديو بالفسطاط بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية تحت إشراف لفنانة زينب سالم قومسيرر الصالون وبمشاركة 23 فنانا للشباب تحت سن 35 عاما.

أبرز المعلومات عن سعيد الصدر

سعيد الصدر فنان تشكيلي لقب بـ«شيخ الخزافين» و«ساحر الأواني» وهو مولود في القاهرة في 1909، تولى العديد من المناصب منها وكيل كلية الفنون التطبيقية 1965، ثم عميد الكلية فى نهاية 1967 وحتى إحالته للتقاعد 1969، قام بتدريس فن الخزف المصري فى جامعة كانبرا باستراليا 1973- 1974.

عمل على نشر فن الخزف في مصر فأسس مركز الفخار والخزف بالفسطاط بمساعدة وزارة الثقافة 1960، أقام لوحات النحت البارز بمدخلي حديقة الحيوان بالجيزة وهيئة التصنيع بالقاهرة، شارك في ترميم القصور الأثرية بالقلعة مثل قصر المانسترلي شبرا، قصر الجوهرة.

الميدالية الذهبية في إبداع الأواني

فاز بالجائزة الأولى والميدالية الذهبية على مستوى العالم فى إبداع الأوانى مرتين الأولى فى مدينة كان بفرنسا والثانية فى تشيكوسلوفاكيا 1962، وله قاعة تحمل اسمه في العروض المتحفية المؤقتة بمركز الجزيرة للفنون تعرض بعض مقتنيات وزارة الثقافة، كما حصل جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 1979.