مصر تستعد لاختيار القاهرة عاصمة الثقافة دول العالم الإسلامي

في أول ظهور للدكتورة ايناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بعد تعرضها للإصابة بكورونا، التقت «عبدالدايم» اليوم مع قيادات الوزارة لوضع آليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة القادمة وتبدأ بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي والتي تنطلق في التاسعه مساء الاحد المقبل من سور القاهرة الشمالي وتضم 149 فعالية متنوعة فضلًا عن مجموعة من الورش التدريبية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو .

كما ناقش اجتماع الاجندة الابداعية الرمضانية التى تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا، والتى اعتمدها وزيرة الثقافة مؤخرا، إلى جانب الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن فى مختلف المجالات الإبداعية طوال قرن من الزمان وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022.

تفاصيل أول ظهور لوزيرة الثقافة بعد التعافي من كورونا

وقالت ان الفترة المقبلة تشهد العديد من الاحداث المهمة التى تعبر عن الهوية، ومن ابرزها أنشطة اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى والمقامة بالتعاون مع منظمة العالم الاسلامى للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو )، والتى تأتى تاكيدا لمكانة مصر، باعتبارها ملتقى الحضارات عبر الأزمنة والعصور بالاضافة الى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الاسلامية وتعزيز أواصر العلاقات بينها من خلال تدشين حوار إبداعي يكرس قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الاسلامي.

واستعرضت وزيرة الثقافة أجندة الفعاليات الرمضانية الهادفة إلى تحقيق جانبا من محاور استراتيجية العمل الخاصة بنشر التنوير وإعادة تشكيل الوجدان ، واشارت ايضا الى الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتلقى الضوء على رموز وأعلام الوطن فى مختلف المجالات الإبداعية عرفانا بما قدموه من انجازات ساهمت فى تشكيل جزء من تاريخ الوطن ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والاجيال الجديدة باعتبارهم نماذج للتفوق.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا في مارس الماضي، وخضعت للعزل المنزلي وتلقت البروتوكول العلاجي ضد كورونا.