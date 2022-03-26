إصابة وزيرة الثقافة بفيروس كورونا.. تخضع للعزل المنزلي وتتحسن تدريجيا

أكد محمد منير المتحدث الإعلامي باسم وزارة الثقافة، إصابة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بفيروس كورونا مؤخرًا، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي وتتلقى البرتوكول العلاجي بالمنزل.

وأضاف «منير» في تصريحات لـ«الوطن» أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أصيبت مؤخرًا بالوباء التاجي، وتخضع حالياً للعزل والعلاج المنزلي، مشيرًا إلى أن الحالة تتحسن تدريجيًا.

وزيرة الثقافة تغيبت عن فعاليات فنية وثقافية بسبب كورونا

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اضطرت للاعتذار يوم الخميس الماضي عن عدم حضور افتتاح الدورة التأسيسة من صالون الخزف الأول الذي يُعقد بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وأنابت عنها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ونخبة من الفنانين والنقاد.

كما تغيبت «إيناس» عن حضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، الأربعاء الماضي، في دورته 23 لأسباب مرضية منعتها من الحضور، وهو الحفل الذي شهد توزيع الجوائز على المشاركين من صناعة السينما التسجيلية في فعاليات المهرجان.

آخر ظهور لوزيرة الثقافة

وكان آخر ظهور لوزيرة الثقافة في زيارة لمعرض المشهد بمجمع الفنون « قصر عائشة فهمي»، بالزمالك، يوم 15 مارس الجاري بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع وعدد من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

وعبرت عن إعجابها بمعرض المشهد، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تكوين صورة واضحة المعالم عن الحركة التشكيلية المعاصرة بكافة مدارسها، ويتيح للفنانين المصريين من مختلف الأعمار تقديم تجاربهم المميزة.

وأضافت إيناس عبد الدايم أن المعرض باكورة لسلسلة المعارض تحمل الاسم نفسه، ويقام بشكل دوري لتوثيق تطور الأساليب والتوجهات الفكرية والتي يتم التعبير عنها بأعمال تشكيلية متنوعة، مؤكدة أن الفنون التشكيلية من أهم مفردات قوى مصر الناعمة وتعود جذورها إلى عصور تاريخية ممتدة عبر الزمن باعتبارها أحد العناصر البارزة في الحضارة الفرعونية، وأشادت بمستوى الأعمال الفنية المعروضة والتي تعكس ثراء وتفرد الابداع.