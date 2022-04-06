وزيرة الثقافة: إطلاق النسخة السادسة لبرنامج «هل هلالك» مجانا

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على إطلاق النسخة السادسة من برنامج «هل هلالك» هذا العام، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجانا للجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الجمهور للاستمتاع بالفقرات الثقافية والفنية التي يقدمها القطاع خلال البرنامج.

ويعرض البرنامج في الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 10 رمضان الموافق 11 من أبريل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر حتي 24 رمضان الموافق 25 أبريل الجاري، ويستهل أولي لياليه بالاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، ويكرم فيه عدد من أبطال نصر أكتوبر من القوات المسلحة، وكوكبة من الفنانين والمبدعين، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

إنشاد ديني والليلة الكبيرة وفنون شعبية

وتتضمن فعاليات اليوم أيضا افتتاح معرض وثائقي بعنوان «مساجد القاهرة التاريخية»، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، وذلك في قاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون، ويختتم اليوم بفقرات غنائية يقدمها كورال «روح الشرق» بجامعة عين شمس.

وبداية من اليوم الثاني لـ«هل هلالك» وحتي نهايته، يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت «الليلة الكبيرة»، يوميا في الثامنة والنصف مساء، واهتمامًا من القطاع بالطفل وتنمية قدراته، يقدم القطاع طوال برنامج هل هلالك ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، كما يدشن القطاع ورشة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان «مساجد القاهرة» بدءا من 12 رمضان تحت إشراف الفنان سيد عبد القادر.

فقرات للسيرك القومي وفرقة رضا

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة متنوعة من فقرات فرقه الفنية، حيث يقدم السيرك القومي فقراته المشوقة أيام 13 و16 و20 و22 رمضان، وتقدم فرقة رضا روائع رائد استعراضات الفن الشعبي المبدع محمود رضا على أنغام الموسيقار على إسماعيل أيام 13 و20 رمضان، كما يعيش جمهور هل هلالك مع التراث الفني لاستعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية أيام 16 و22 رمضان، إلى جانب مشاركة متميزة من نجوم فرقة أنغام الشباب.

كما يتضمن البرنامج على مدار فترته، العديد من الفقرات الدينية يقدمها المنشد وائل الفشني يوم 11 رمضان، والمنشد محمود التهامي يوم 15 رمضان، وفرقة الحضرة يوم 18 رمضان، إلى جانب فقرات غنائية وموسيقية تقدمها فرقة الأنامل الصغيرة ببورسعيد يوم 12 رمضان، وفرقة طبلة الست يوم 14 رمضان، وفرقة الحرملك للموسيقى والغناء يوم 19 رمضان.

أمسية شعرية وأغاني الزمن الجميل

وتقدم فرقة مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة يوم 17 رمضان، ويستمتع جمهور هل هلالك بأمسية شعرية يقدمها الشاعر محمد أحمد بهجت، يوم 21 رمضان، كما تشدو الفنانة فاطمة محمد على يوم 23 رمضان، بأشهر أغاني زمن الفن الجميل.

واحتفالا بعيد تحرير سيناء، يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، من خلال فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم، بحفل ختام برنامج هل هلالك عقب تقديم عرض العرائس الليلة الكبيرة، حيث يشدو فيه مجموعة من الفائزين في مسابقة الأغنية الوطنية للشباب «أنا المصري» عبر دوراتها الماضية وهم «أميرة رضا، مؤمن خليل، آية عبد الله، محمد شطا، وماريا نظمي»، بمجموعة من الأغاني بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز.