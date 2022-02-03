التعبئة والإحصاء: ري المحاصيل الزراعية في 2020 بـ 38.4 مليار متر مكعب

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، النشرة السنوية لإحصاء الري والموارد المائية عام 2020 والتي أوضحت انخفاض كميات مياه الري المستخدمة فى الزراعة لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية، ومن أهم مؤشراتها الآتي:

بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـري عند خزان أسوان 46.4 مليار متر مكعب عام 2020 مقابل 45.6 مليار مترمكعب عام 2019 بنسـبة زيـادة قدرهـا 1.7%.

بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 41.9 مليار متر مكـعـب عام 2020 مقابل 42.6 مليـار متر مكـعب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهـا 1.3%.

بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 38.4 مليار متر مكعب، عام 2020 مقابل 40.2 مليار متر مكعب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهــا 4.3% بسبـــب انخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية هذا العام بنسبة قدرها 27.1%

تستخدم العروة الشـتوية 12.0 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2 ٪، العروه الصيفية 22.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 58.2 ٪، والعروة النيلية 0.5 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.2٪ ، الفاكــهة 3.6 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 9.3 ٪ من كمية المياه المستخدمة في الري.